Силовики задержали членов ОПГ из Оренбурга за организацию азартных игр
Предполагаемые преступники оборудовали два казино в разных районах города.
В Оренбурге полиция раскрыла сеть заведений, незаконно проводивших азартные игры. В среду, 14 октября, силовики задержали участников трех преступных групп. Об этом сообщает региональное УМВД.
Установлено, что незаконная деятельность осуществлялась с ноября 2025 года. Подозреваемые организовывали игры в покер на территории двух казино в разных районах Оренбурга.
Руководителями ОПГ выступили ранее судимые граждане. В результате участники преступной группы получили доход в особо крупном размере. Точная сумма устанавливается.
Во время рейда из заведений изъяли покерные фишки, столы, игральные карты, черновые записи, вещества (предположительно наркотики), а также более 2,5 млн руб.
Были задержаны 23 человека. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Десять задержанных помещены в изоляторы временного содержания.