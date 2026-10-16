Антициклон принесет в Петербург сухую и солнечную погоду на следующей неделе
Первая половина октября в Санкт-Петербурге оказалась на 1,8 градуса теплее климатической нормы. В ближайшие дни в городе немного похолодает, однако затем установится сухая и преимущественно солнечная погода. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
По данным господина Колесова, средняя температура воздуха за первые 15 дней октября составила +9,6 градуса. Это самая высокая положительная температурная аномалия за последние шесть лет.
В ближайшие выходные через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт. Небольшой дождь возможен в ночь на воскресенье, 18 октября, однако к утру осадки должны прекратиться. Днем ветер сменит направление на северное, и в регион начнет поступать более холодный воздух.
В Петербурге дневная температура понизится с +11…+13 до +8…+10 градусов. В ночные часы 19 и 20 октября столбики термометров могут опуститься до +1…+3 градусов, а в окрестностях города возможны небольшие заморозки.
Затем погоду в регионе вновь будет определять антициклон. По прогнозу господина Колесова, 19–20 октября атмосферное давление может повыситься до 1040 гПа, или 780 мм ртутного столба, и даже немного превысить это значение. На протяжении следующей недели ожидается преимущественно сухая, спокойная и солнечная погода.