Антициклон принесет в Петербург сухую и солнечную погоду на следующей неделе

Затем погоду в регионе вновь будет определять антициклон. По прогнозу господина Колесова, 19–20 октября атмосферное давление может повыситься до 1040 гПа, или 780 мм ртутного столба, и даже немного превысить это значение. На протяжении следующей недели ожидается преимущественно сухая, спокойная и солнечная погода.