В Кировской области расширят право семей участников СВО на бесплатную землю
Законодательное собрание Кировской области приняло в двух чтениях законопроект о расширении мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Согласно документу, право на бесплатное получение земельного участка получат также члены семей участников СВО. Сейчас такая мера поддержки предусмотрена для ветеранов, награжденных государственными наградами.
Кроме того, законопроект сокращает срок рассмотрения заявлений о постановке на учет для получения участка с 10 до 8 рабочих дней.
Ранее сообщалось, что с 2022 года в Кировской области на поддержку участников специальной военной операции и их семей направили почти 8 млрд руб.