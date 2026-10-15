В Кировской области на поддержку участников СВО направили почти 8 млрд рублей

С 2022 года в Кировской области на поддержку участников специальной военной операции и их семей направили почти 8 млрд руб. В этом году на эти цели предусмотрено более 3 млрд руб., сообщил губернатор Александр Соколов в ежегодном послании о социально-экономическом положении региона.