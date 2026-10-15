В Кировской области на поддержку участников СВО направили почти 8 млрд рублей
В этом году на эти цели в регионе выделили 3 млрд рублей
С 2022 года в Кировской области на поддержку участников специальной военной операции и их семей направили почти 8 млрд руб. В этом году на эти цели предусмотрено более 3 млрд руб., сообщил губернатор Александр Соколов в ежегодном послании о социально-экономическом положении региона.
В области действует 108 федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО и их семей. За счет областного бюджета участники СВО и их семьи могут проходить лечение в семи санаториях региона. Также вернувшимся военнослужащим помогают с трудоустройством, переобучением и открытием собственного дела.
Кроме того, губернатор области сообщил, что для охраны критически важных объектов в регионе создали подразделение «Барс», мобильные огневые группы которого обеспечили автомобилями и техническими средствами. По словам господина Соколова, подразделение совместно с Минобороны России участвует в защите воздушного пространства региона.