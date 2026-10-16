Доходы отелей Кировской области к концу года могут превысить 5 млрд рублей
В области работают 155 отелей и гостиниц
Доходы отелей и гостиниц Кировской области в этом году выросли на 13% и по итогам года могут превысить 5 млрд руб. Об этом накануне сообщил губернатор Александр Соколов.
В области работают 155 отелей и гостиниц и действуют 25 туристических маршрутов. До конца года планируется обустроить еще пять маршрутов с навигацией. Также продолжится работа над национальным маршрутом «Ворота Русского Севера» и развитие придорожного сервиса.
В селе Великорецком Юрьянского округа строят рекреационную зону. По словам господина Соколова, стоимость недвижимости там выросла с 200 тыс. до 3 млн руб.
Ранее сообщалось, что в регионе появится филиал Национального центра «Россия» и мультимедийный парк «Россия — моя история».