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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

Доходы отелей Кировской области к концу года могут превысить 5 млрд рублей

В области работают 155 отелей и гостиниц
Доходы отелей и гостиниц Кировской области в этом году выросли на 13% и по итогам года могут превысить 5 млрд руб. Об этом накануне сообщил губернатор Александр Соколов.
Доходы отелей Кировской области к концу года могут превысить 5 млрд рублей

Доходы отелей Кировской области к концу года могут превысить 5 млрд рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

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В области работают 155 отелей и гостиниц и действуют 25 туристических маршрутов. До конца года планируется обустроить еще пять маршрутов с навигацией. Также продолжится работа над национальным маршрутом «Ворота Русского Севера» и развитие придорожного сервиса.
В селе Великорецком Юрьянского округа строят рекреационную зону. По словам господина Соколова, стоимость недвижимости там выросла с 200 тыс. до 3 млн руб.
Ранее сообщалось, что в регионе появится филиал Национального центра «Россия» и мультимедийный парк «Россия — моя история».
Анна Кайдалова