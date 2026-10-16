В ХМАО задержали участников запрещенного криминального движения

По данным следствия, четверо из пяти задержанных имеют судимости. Фигуранты контролировали определенную территорию, распределяли деньги и оказывали поддержку находящимся в изоляторах временного содержания, которые разделяли их взгляды. Также они вовлекали новых участников в движение. Участники криминальной субкультуры пропагандировали преступную идеологию и обычаи, асоциальные поведение и взгляды, включая идеи так называемой «воровской» власти и «тюремных понятий».