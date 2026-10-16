В ХМАО задержали участников запрещенного криминального движения
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полицейские пресекли деятельность региональной ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения «АУЕ». Задержание пятерых участников группы состоялось в Советском районе.
По данным следствия, четверо из пяти задержанных имеют судимости. Фигуранты контролировали определенную территорию, распределяли деньги и оказывали поддержку находящимся в изоляторах временного содержания, которые разделяли их взгляды. Также они вовлекали новых участников в движение. Участники криминальной субкультуры пропагандировали преступную идеологию и обычаи, асоциальные поведение и взгляды, включая идеи так называемой «воровской» власти и «тюремных понятий».
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. На основании собранных материалов управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Все фигуранты отправлены под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дела и других возможных участников противоправной деятельности.