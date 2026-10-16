В Челябинской области создано ГУ беспилотных авиационных систем

Ключевой задачей нового госоргана станет организация комплексной защиты критически важных объектов инфраструктуры области от угроз воздушного нападения. Его сформируют из существующих структурных подразделений министерства общественной безопасности региона и областного учреждения «Центр гражданской обороны». Создание отдельной структуры обусловлено возросшим числом атак беспилотников на объекты в стране, подчеркивают в пресс-службе южноуральского правительства. Она станет единым координирующим органом для взаимодействия региональных и федеральных органов власти, военных и правоохранительных структур, муниципалитетов, предприятий и организаций.