Юбилей основателя Екатеринбурга де Геннина отметят выстрелом из старинной пушки

Днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) — в эту дату были запущены заводские механизмы Екатеринбургского завода. Выбор места сделал артиллерийский капитан Василий Татищев, который летом 1720 года был направлен императором Петром I на Урал во главе группы горных специалистов «для осмотра рудных мест и строения заводов». Завершал строительство нового города и осуществлял пуск Екатеринбургского завода генерал-майор Вильгельм (Виллим) де Геннин, сменивший Татищева в должности горного начальника в 1722 году.