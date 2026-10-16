Юбилей основателя Екатеринбурга де Геннина отметят выстрелом из старинной пушки
В Екатеринбурге 350-летие одного из основателей города, Георга Вильгельма де Геннина, отметят пушечным залпом из орудия эпохи Северной войны и театрализованным представлением, сообщили в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера. Событие состоится 21 октября.
Выстрел планируется произвести в 15:50. Организаторы назвали эту часть мероприятия символическим жестом в честь юбилея человека, стоявшего у истоков уральской металлургии и военной инженерии. Представители мэрии и правительства Свердловской области также отдадут дань уважения основателю города на церемонии возложения цветов.
Днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) — в эту дату были запущены заводские механизмы Екатеринбургского завода. Выбор места сделал артиллерийский капитан Василий Татищев, который летом 1720 года был направлен императором Петром I на Урал во главе группы горных специалистов «для осмотра рудных мест и строения заводов». Завершал строительство нового города и осуществлял пуск Екатеринбургского завода генерал-майор Вильгельм (Виллим) де Геннин, сменивший Татищева в должности горного начальника в 1722 году.
Театрализованное представление у памятника двум основателям Екатеринбурга, Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву, представит Свердловское отделение Российского военно-исторического общества. Атмосферу петровской эпохи воссоздаст почетный караул в военной форме начала XVIII века. Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть на реплики знамени Преображенского полка образца 1701 года и барабана начала XVIII века, а также макет артиллерийского орудия времен Северной войны. Музей также подготовил 350 памятных монет с изображением Вильгельма де Геннина.