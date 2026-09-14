Зверский аппетит к заграничному

По итогам апреля—июня импорт кормов для домашних животных увеличился более чем на 21% в годовом выражении, в то время как локальный выпуск — на 14,3%. По мнению экспертов, опережающий рост импорта связан с низкой базой прошлого года, обелением рынка и укреплением курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

В апреле—июне объем поставок кормов для домашних животных из-за пределов РФ вырос на 21,6% год к году, до 15,8 тыс. тонн, в то время как местное производство — всего на 14,3%, до 443,4 тыс. тонн, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Большая часть импорта — 89,5% — пришлась на сухие корма и лакомства.

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Гендиректор «Валта Пет Продактс» (производитель и дистрибутор зоотоваров) Ирина Головченко считает, что более высокие темпы роста импорта связаны с низкой базой прошлого года. После февраля 2022 года ввоз кормов для домашних животных в РФ из-за рубежа был практически остановлен, и в прошлом году было импортировано около 15% от того объема, который существовал до 2022 года, поясняет госпожа Головченко. Пока доля зарубежной продукции на российском рынке остается незначительной: по оценкам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, по итогам 2025 года — 3–4%.

Кроме этого, отмечает Ирина Головченко, определенный рост связан прежде всего с восстановлением поставок отдельных зарубежных брендов после устранения замечаний Россельхознадзора. В частности, поставки в Россию возобновили некоторые итальянские компании и бренды, например Monge. Основную часть импортных поставок сегодня формируют специализированные продукты — монопротеиновые и диетические формулы, добавляет эксперт.

Как считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в основном рост импорта может быть связан с укреплением рубля в этом периоде, что сделало импортные предложения более привлекательными с точки зрения цены. При этом фактически импорт сохраняет позиции лишь в премиальном сегменте и специализированном ветеринарном питании, где расширение российских мощностей еще не закрыло спрос.

Впрочем, например, в сети «Зоозавр» (входит в ГК «Детский мир») не отмечают заметного роста доли импортных кормов. В связи с этим Кирилл Дмитриев полагает, что текущая статистика может отражать не столько рост импорта, сколько его обеление.

В дальнейшем рост импорта может замедлиться в связи с увеличивающимися из-за топливного кризиса логистическими издержками, прогнозирует Михаил Бурмистров.

Если в кормах российское производство уже доминирует, то в аксессуарах, игрушках, отдельных товарах для ухода и некоторых ветеринарных категориях зависимость от зарубежного производства остается выше, поясняет директор по продукту бренда Harly (входит в Qharisma Group) Владислав Кузнецов. Поэтому рост импорта вполне может продолжаться в тех сегментах, где у зарубежного продукта есть преимущество, заключает эксперт.

В целом производство такой продукции растет быстрее потребления. По прогнозам компании Strategy Partners, в этом году производство кормов для домашних животных в России увеличится на 4,8%, а объем их потребления — всего на 1,9%. Профицит по итогам года может составить 111 тыс. тонн продукции, а к 2029 году — 178 тыс. тонн. Это связано с увеличением мощностей, которые производители запускают в расчете в том числе на экспорт. Российские производители развивают экспортные направления, прежде всего на рынке стран СНГ и Ближнего Востока, уточняет Ирина Головченко.

Алина Мигачёва