В Оренбуржье суд рассмотрит дело об убийстве молодым отцом своего ребенка
По версии следствия, обвиняемый расправился над годовалым пасынком, а затем пытался замаскировать случившееся под несчастный случай
Бузулукский районный суд рассмотрит уголовное дело 22-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего пасынка. Ему инкриминируется п.п. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости). Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, убийство было совершено 6 января 2026 года. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения около 30 раз ударил руками своего годовалого пасынка по различным частям тела. После этого он положил младенца лицом вниз в воду и держал до тех пор, пока не убедился, что тот мертв.
Уточняется, что обвиняемый пытался замаскировать случившееся под несчастный случай. В момент убийства в квартире находилась мать ребенка, которая спала, но крики сына ее не разбудили.
В прокуратуре добавили, что ранее 22-летний молодой человек регулярно бил малолетнего, запрещал его кормить, а незадолго до убийства схватил ребенка и ударил, из-за чего тот ударился головой о батарею. Также были зафиксированы случаи, когда младенец в холодное время года оставался в одном подгузнике на полу веранды. В этот момент в помещении не было отопления.
Обвиняемого задержали и арестовали. Он не признавал свою вину, просил выпустить его из СИЗО и перевести под домашний арест, но получил отказ. В настоящее время материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.