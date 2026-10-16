В Оренбуржье суд рассмотрит дело об убийстве молодым отцом своего ребенка

В прокуратуре добавили, что ранее 22-летний молодой человек регулярно бил малолетнего, запрещал его кормить, а незадолго до убийства схватил ребенка и ударил, из-за чего тот ударился головой о батарею. Также были зафиксированы случаи, когда младенец в холодное время года оставался в одном подгузнике на полу веранды. В этот момент в помещении не было отопления.