Число новых банкротств строительных компаний на Северном Кавказе выросло более чем вдвое

В Кабардино-Балкарии в 2025 году новых дел о банкротстве не было, тогда как к 1 октября 2026 года их число достигло 12. Общее количество строительных компаний на разных стадиях банкротства увеличилось с 35 до 49, на 14 организаций, или 40%. При этом число юридических лиц строительной отрасли сократилось с 1 127 до 1 107, на 20 компаний, или 1,77%.