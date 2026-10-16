Число новых банкротств строительных компаний на Северном Кавказе выросло более чем вдвое
Количество новых дел о банкротстве юридических лиц строительной отрасли в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае к 1 октября 2026 года увеличилось с 27 до 58 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил 31 дело, или 114,8%. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус», предоставленные аналитиками компании по запроск «Ъ-Кавказ».
Общее число строительных компаний, находящихся на разных стадиях банкротства в этих регионах, за год выросло со 183 до 241, на 58 организаций, или 31,7%. При этом общее количество юридических лиц строительной отрасли сократилось с 11 830 до 11 791, на 39 организаций, или 0,33%.
В Дагестане количество новых дел о банкротстве строительных компаний выросло с десяти до 15, на пять дел, или 50%. Общее число организаций на разных стадиях банкротства увеличилось с 48 до 61, на 13 компаний, или 27,1%. При этом количество юридических лиц строительной отрасли выросло с 4 178 до 4 213, на 35 организаций, или 0,84%.
В Кабардино-Балкарии в 2025 году новых дел о банкротстве не было, тогда как к 1 октября 2026 года их число достигло 12. Общее количество строительных компаний на разных стадиях банкротства увеличилось с 35 до 49, на 14 организаций, или 40%. При этом число юридических лиц строительной отрасли сократилось с 1 127 до 1 107, на 20 компаний, или 1,77%.
В Ингушетии число новых дел о банкротстве выросло с одного до четырех, на три дела, или 300%. Общее количество строительных компаний на разных стадиях банкротства увеличилось с 13 до 19, на шесть организаций, или 46,2%. Число юридических лиц строительной отрасли сократилось с 975 до 954, на 21 организацию, или 2,15%.
В Карачаево-Черкесии количество новых дел увеличилось с одного до пяти, на четыре дела, или 400%. Общее число компаний на разных стадиях банкротства выросло с 15 до 19, на четыре организации, или 26,7%. При этом число юридических лиц строительной отрасли увеличилось с 544 до 547, на три организации, или 0,55%.
В Северной Осетии — Алании количество новых дел о банкротстве выросло с одного до четырех, на три дела, или 300%. Число строительных компаний на разных стадиях банкротства увеличилось с десяти до 14, на четыре организации, или 40%. При этом общее количество юридических лиц отрасли сократилось с 826 до 811, на 15 компаний, или 1,82%.
В Чечне число новых дел о банкротстве, напротив, снизилось с семи до шести, на одно дело, или 14,3%. При этом общее количество строительных компаний на разных стадиях банкротства более чем удвоилось — с восьми до 17, увеличившись на девять организаций, или 112,5%. Количество юридических лиц строительной отрасли сократилось с 1 690 до 1 675, на 15 компаний, или 0,89%.
На Ставрополье количество новых дел о банкротстве строительных компаний выросло с семи до 12, на пять дел, или 71,4%. Общее число организаций на разных стадиях банкротства увеличилось с 54 до 62, на восемь компаний, или 14,8%. При этом общее количество юридических лиц строительной отрасли края сократилось с 2 490 до 2 484, на шесть организаций, или 0,24%.
В исследование «Контур.Фокуса» вошли юридические лица, отнесенные к строительной отрасли по основному ОКВЭД: строительство зданий, строительство инженерных сооружений, а также инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор, предоставление технических консультаций в этих областях.