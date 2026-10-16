Челябинца задержали по подозрению в подкупе главы хозслужбы аэропорта
Предположительно он передал 400 тыс. рублей
Сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали представителя компании, подозреваемого в подкупе начальника хозяйственно-технической службы аэропорта имени Баландино (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2023 году сотрудник аэропорта получил от представителя компании 400 тыс. руб. Взамен он беспрепятственно принял и оплатил выполненные работы по строительству и благоустройству технических объектов и территории воздушной гавани. Главу хозслужбы задержали в июне, расследование продолжается.