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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинца задержали по подозрению в подкупе главы хозслужбы аэропорта

Предположительно он передал 400 тыс. рублей
Сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали представителя компании, подозреваемого в подкупе начальника хозяйственно-технической службы аэропорта имени Баландино (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2023 году сотрудник аэропорта получил от представителя компании 400 тыс. руб. Взамен он беспрепятственно принял и оплатил выполненные работы по строительству и благоустройству технических объектов и территории воздушной гавани. Главу хозслужбы задержали в июне, расследование продолжается.
Виталина Ярховска