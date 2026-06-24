Главу хозслужбы челябинского аэропорта задержали за коммерческий подкуп

В Челябинске задержан начальник хозяйственно-технической службы аэропорта им. Баландино. Управленца подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

По версии следствия, с сентября 2023-го по апрель 2024 года начальник хозслужбы обеспечил представителям нескольких компаний победу в тендерах на строительство хозяйственного объекта авиапредприятия. За вознаграждение в размере более 650 тыс. руб. сотрудник гарантировал подрядчикам приемку выполненных работ и своевременную оплату по контрактам.

Материалы оперативно-разыскной деятельности переданы в региональное управление Следственного комитета. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Сейчас оперативники и следователи собирают доказательную базу и проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Евгений Рыженьков