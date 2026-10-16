В Тацинском районе 69-летний житель погиб при пожаре
В Тацинском районе пенсионер погиб при пожаре. ЧП произошло вечером 15 октября в частном доме на улице Вилкомира, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
К моменту прибытия спасателей пламя распространилось на 72 кв.м. После ликвидации открытого горения и разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело 69-летнего жителя.
Как установил дознаватель ведомства, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.