В Перми установлен суточный рекорд тепла
В Перми 15 октября установлен суточный рекорд тепла. Воздух прогрелся до +19,3°С. Как сообщает канал «Опасные природные явления Пермского края», показатель 1997 года перекрыт на 1,7°С. Среднесуточная температура воздуха в краевой столице оказалась сразу на 9,2°С выше нормы.
При этом, как отмечают пермские синоптики, отметка в +20°С была преодолена только в Чернушке (+20,2°С), но выше +19°С столбики термометров поднялись в Ножовке, Осе, Чайковском, Кунгуре и Верещагино. На севере и востоке края было куда холоднее: так, в Чердыни и Бисере было максимум +12°С.
По данным метеорологов, каждый следующий день будет на 1–2°С прохладнее предыдущего, однако этой динамики может хватить еще на два суточных рекорда тепла.