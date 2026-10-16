В Перми установлен суточный рекорд тепла

При этом, как отмечают пермские синоптики, отметка в +20°С была преодолена только в Чернушке (+20,2°С), но выше +19°С столбики термометров поднялись в Ножовке, Осе, Чайковском, Кунгуре и Верещагино. На севере и востоке края было куда холоднее: так, в Чердыни и Бисере было максимум +12°С.