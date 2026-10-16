В Ленинградской области за ночь сбили четыре беспилотника
Предупреждение об угрозе атаки БПЛА появилось в 4:38 утра
В Ленинградской области утром 16 октября объявляли опасность БПЛА. За ночь над регионом сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В 8:30 он объявил отбой воздушной опасности.
Первое предупреждение об угрозе беспилотников появилось в 4:38. Глава региона также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. В 5:25 господин Дрозденко сообщил о двух сбитых беспилотниках и продолжении работы сил противовоздушной обороны.
В 8:04 губернатор уточнил, что общее число сбитых за ночь БПЛА достигло четырех. По его словам, на тот момент воздушных целей в небе над Ленинградской областью не наблюдалось.
После отмены опасности господин Дрозденко поблагодарил силы ПВО за работу по защите региона.