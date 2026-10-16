В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

Он напомнил, что в регионе нельзя распространять фотографии и видеоматериалы с работой БПЛА и ПВО, приближаться и трогать обломки опасно. «Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал господин Моор.