В Тюменской области введен режим беспилотной опасности
Режим опасности атаки беспилотников в качестве превентивной меры введен на территории Тюменской области, сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Моор.
Он напомнил, что в регионе нельзя распространять фотографии и видеоматериалы с работой БПЛА и ПВО, приближаться и трогать обломки опасно. «Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал господин Моор.
Ранее режим в Тюменской области вводился 8 октября. Сегодня среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) его ввели Свердловская и Челябинская области.