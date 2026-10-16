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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

Режим опасности атаки беспилотников в качестве превентивной меры введен на территории Тюменской области, сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Моор.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Он напомнил, что в регионе нельзя распространять фотографии и видеоматериалы с работой БПЛА и ПВО, приближаться и трогать обломки опасно. «Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал господин Моор.
Ранее режим в Тюменской области вводился 8 октября. Сегодня среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) его ввели Свердловская и Челябинская области.
Ирина Пичурина