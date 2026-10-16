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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье снизился ввод жилья

В январе — сентябре 2026 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 14 040 квартир общей площадью 1149,3 тыс. кв. м, что составило 86,5% к вводу жилья в январе — сентябре 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками сдано 819,1 тыс. кв. м общей площади жилья. Это на 6,4% меньше аналогичного периода предыдущего года.
В январе — сентябре 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 269 единиц нежилых зданий общей площадью 308 052 кв. м.