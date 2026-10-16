В Прикамье снизился ввод жилья

В январе — сентябре 2026 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 14 040 квартир общей площадью 1149,3 тыс. кв. м, что составило 86,5% к вводу жилья в январе — сентябре 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.