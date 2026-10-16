Минпромторг РФ оспаривает решение по спору с «Медисорбом» на 147 млн рублей

Судебный спор Минпромторга РФ и «Медисорба» начался в феврале этого года. Согласно материалам дела, в 2017 году пермская компания и Минпромторг заключили соглашение, по которому «Медисорб» получил из бюджета более 140 млн руб. на создание высокотехнологичного импортозамещающего производства лекарственных средств: ивабрадина, вилдаглиптина, ривароксабана, осельтамивира, метформина. Как указало министерство, по условиям соглашения выпуск лекарств в оборот должен был начаться не позднее второго квартала 2020 года. В результате одна часть лекарств оказалась в продаже в четвертом квартале 2021 года, а другая — в 2022-м. Кроме того, «Медисорб» якобы не выполнил целевые показатели по получению выручки. Однако суд установил, что истец узнал о срыве сроков начала реализации препаратов еще в апреле 2021 года, поэтому трехлетний срок исковой давности истек весной 2024 года.