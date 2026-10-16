Минпромторг РФ оспаривает решение по спору с «Медисорбом» на 147 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) принял к производству жалобу Минпромторга РФ в рамках спора с пермским АО «Медисорб». Как следует из картотеки суда, заседание по делу назначено на 30 ноября. Ранее истец требовал от пермской компании вернуть более 147 млн руб., полученных в качестве субсидии. Первая инстанция в этих требованиях отказала.
Судебный спор Минпромторга РФ и «Медисорба» начался в феврале этого года. Согласно материалам дела, в 2017 году пермская компания и Минпромторг заключили соглашение, по которому «Медисорб» получил из бюджета более 140 млн руб. на создание высокотехнологичного импортозамещающего производства лекарственных средств: ивабрадина, вилдаглиптина, ривароксабана, осельтамивира, метформина. Как указало министерство, по условиям соглашения выпуск лекарств в оборот должен был начаться не позднее второго квартала 2020 года. В результате одна часть лекарств оказалась в продаже в четвертом квартале 2021 года, а другая — в 2022-м. Кроме того, «Медисорб» якобы не выполнил целевые показатели по получению выручки. Однако суд установил, что истец узнал о срыве сроков начала реализации препаратов еще в апреле 2021 года, поэтому трехлетний срок исковой давности истек весной 2024 года.
Фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в ее продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. Консолидированная выручка за 2025 год превысила 4,7 млрд руб., что на 12% больше, чем годом ранее.