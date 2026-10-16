Объем лимитов по кредитным картам в сентябре в Башкирии составил 4,08 млрд рублей
Это на 9,5% меньше, чем месяцем ранее
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, объем лимитов по выданным кредитным картам в сентябре в Башкирии составил 4,08 млрд руб., что на 9,5% меньше показателя августа.
В целом по стране объем лимитов равнялся 149,2 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,3%.
Наибольший объем лимитов в сентябре был отмечен в Москве (15,94 млрд. руб.), Московской области (10,42 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (7,13 млрд. руб.), Краснодарском крае (5,88 млрд. руб.) и Тюменской области (4,75 млрд. руб.).
Наиболее серьезная динамика сокращения показателя была зафиксирована в Свердловской области (-12,6%), Пермском крае (-12%), Удмуртии (-11,3%), Тюменской области (-10,5%) и Санкт-Петербурге (-10,2%).