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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

Вартовчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ в бюллетене на выборах

Городской суд Нижневартовска назначил 30 тыс. руб. штрафа жителю за дискредитацию вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Игорь Харсеев / Коммерсантъ

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Суд установил, что житель выложил в одной из своих соцсетей видео, в котором был показан бюллетень голосования. На нем была нанесена надпись, направленная на дискредитацию, подрыв имиджа и авторитета российской армии. Посмотреть ролик на его странице могло неограниченное количество пользователей.
Житель признал свою вину и раскаялся. Постановление суда пока не вступило в силу.
Ирина Пичурина