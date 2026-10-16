Вартовчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ в бюллетене на выборах

Суд установил, что житель выложил в одной из своих соцсетей видео, в котором был показан бюллетень голосования. На нем была нанесена надпись, направленная на дискредитацию, подрыв имиджа и авторитета российской армии. Посмотреть ролик на его странице могло неограниченное количество пользователей.