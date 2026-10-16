Вартовчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ в бюллетене на выборах
Городской суд Нижневартовска назначил 30 тыс. руб. штрафа жителю за дискредитацию вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Суд установил, что житель выложил в одной из своих соцсетей видео, в котором был показан бюллетень голосования. На нем была нанесена надпись, направленная на дискредитацию, подрыв имиджа и авторитета российской армии. Посмотреть ролик на его странице могло неограниченное количество пользователей.
Житель признал свою вину и раскаялся. Постановление суда пока не вступило в силу.