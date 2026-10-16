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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер. В регионе могут быть ограничены связь и мобильный интернет.

Анатолий Родников / Коммерсантъ

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«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил губернатор.
В последний раз режим опасности БПЛА в Свердловской области вводился 8 октября.
Ирина Пичурина