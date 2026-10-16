В Свердловской области объявлена беспилотная опасность
На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер. В регионе могут быть ограничены связь и мобильный интернет.
«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил губернатор.
В последний раз режим опасности БПЛА в Свердловской области вводился 8 октября.