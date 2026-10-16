Тепло сохранится в Свердловской области до конца недели
Теплая погода в Свердловской области сохранится до конца недели, при этом на ее территории прогнозируются осадки, следует из информации в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В пятницу сохранится влияние антициклона на погоду: по его периферии в области с западного и юго-западного направлений продолжит распространяться теплый воздух. Одновременно с севера в систему антициклон поступит порция холодного. Обострившийся на границе тепла и холода атмосферный фронт в течение дня будет смещаться с севера региона в юго-восточном направлении в сопровождении осадков.
В Екатеринбурге днем пятницы будет +15°..+17°, переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. На выходных установятся температуры до +9° ночью и до +17° днем. К следующей пятнице может похолодать до +5° в дневное время.