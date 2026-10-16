Средний Урал первым в РФ завершил газификацию по проекту «Чистый воздух»

В Нижнем Тагиле компания «ГАЗЭКС» обеспечила переход более 2 тыс. домовладений с 8 тыс. жителями с печного отопления на газ. «Важно, что к началу этого отопительного сезона газовики обеспечили жителей экономичным и экологичным топливом. К границам земельных участков специалисты подводили газ бесплатно, а на подключение предоставлялась субсидия из федерального бюджета»,— сказал губернатор Денис Паслер.