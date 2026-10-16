Средний Урал первым в РФ завершил газификацию по проекту «Чистый воздух»
Свердловская область стала первым регионом в России, полностью завершившим программу перевода частных жилых домов на газовое отопление, сообщили в департаменте информационной политики области. Инициатива реализовывалась в рамках федерального проекта «Чистый воздух» по нацпроекту «Экологическое благополучие».
В Нижнем Тагиле компания «ГАЗЭКС» обеспечила переход более 2 тыс. домовладений с 8 тыс. жителями с печного отопления на газ. «Важно, что к началу этого отопительного сезона газовики обеспечили жителей экономичным и экологичным топливом. К границам земельных участков специалисты подводили газ бесплатно, а на подключение предоставлялась субсидия из федерального бюджета»,— сказал губернатор Денис Паслер.
Город присоединился к федеральной программе в 2019 году, войдя в число 12 пилотных населенных пунктов страны. В период с 2023 по 2026 год на газификацию направили более 480 млн руб. Газ подводился к домам бесплатно, на подключение жители могли получить субсидию.
Вклад в улучшение экологической обстановки внесли 16 крупнейших промышленных предприятий региона. Компании инвестировали свыше 15 млрд руб. в модернизацию производственных мощностей, строительство и реконструкцию очистных сооружений, а также внедрение современных технологий. Параллельно в Нижнем Тагиле реконструировали пять газовых котельных и обновили трамвайный парк, добавив 12 новых вагонов. Совокупный результат всех мероприятий позволил сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 20 тыс. тонн ежегодно.