«Выращенные в наших условиях бананы не нужно будет обрабатывать "химией"»

В Сочи планируют наладить производство бананов. Первый урожай планируют собрать уже в конце 2025-го или начале 2026 года. Инициаторы проекта отметили, что климат Краснодарского края подходит для выращивания тропического растения, но массовое производство пока остается под вопросом — необходимо провести испытания. Генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов рассказал «Ъ-Сочи», зачем на курорте выращивать бананы и какова потенциальная эффективность такого производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Платонов

Фото: предоставлено автором Андрей Платонов

Фото: предоставлено автором

«Город Сочи — это не только около миллиона местных жителей, но еще и 8–10 млн туристов. Стоит задача круглый год обеспечивать на курорте продовольственную безопасность. В том числе и субтропическими плодовыми культурами. Курорт расположен во влажных субтропиках, и здесь вполне можно проводить эксперименты по выращиванию бананов. К этой работе мы уже приступили.

Если есть возможность выращивать у себя субтропические нишевые продукты, то ее нужно использовать. Сейчас мы занимаемся экономическими расчетами производства бананов. Изучили опыт Казахстана, где себестоимость производства килограмма бананов составляет 50–60 руб., оптовая закупка бананов — 100–120 руб., розничная продажа — 160 руб.

Бананы планируем выращивать в теплицах — так гораздо эффективнее. Если с одного растения, выращенного открытым способом, можно получить 30–40 кг, то с тепличного — 110 кг. Урожай в теплицах при соблюдении технологий производства колеблется от 50 до 100 тонн с 1 гектара и выше. В теплицах проще поддерживать оптимальные условия созревания бананов — температуру 30 градусов и влажность воздуха 60%. На улице же температура воздуха зимой даже во влажных субтропиках Сочи может опускаться до +2 градусов и ниже.

При этом выращенные в наших условиях бананы не нужно будет обрабатывать “химией”, чтобы хранить в течение месяца. После технического созревания продукт будет расходиться среди потребителей за две недели.

Мы запланировали с сочинскими фермерами на определенных участках заложить несколько сортов на испытания. И уже по их итогам давать рекомендации к выращиванию. Определен первый участок для испытаний — теплицы будут располагаться в Сочи на улице Банановой. Есть проект теплиц, и сейчас проводится их комплектация.

По изучению технологий и получению посадочного материала проведены переговоры с владельцами тепличного комбината в Казахстане, где выращиваются бананы. Учитывая, что посадочный материал Казахстан получает в Турции, есть договоренность на получения рассады и оттуда. В конце этого года или начале следующего, если ничего нам не помешает, мы уже увидим первый урожай».