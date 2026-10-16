В Ярославской области уничтожили восемь беспилотников

В ночь на 16 октября в регионе объявили беспилотную опасность. Росавиация закрыла ярославский аэропорт. В целях безопасности было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы — на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.