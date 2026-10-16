В Ярославской области уничтожили восемь беспилотников
В Ярославской области силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили восемь беспилотников. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
В ночь на 16 октября в регионе объявили беспилотную опасность. Росавиация закрыла ярославский аэропорт. В целях безопасности было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы — на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
В 3:40 губернатор сообщил о снятии ограничений. Движение транспорта в сторону Москвы восстановлено. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.