В Севастополе отменяют систему QR-кодов при покупке топлива

На АЗС «ТЭС» можно будет купить три вида топлива: АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 руб. за л. Лимит — 30 л. Премиальные марки отпускают без ограничений. При заправке в канистры действует лимит до 20 л.