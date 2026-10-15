В Севастополе отменяют систему QR-кодов при покупке топлива
С завтрашнего дня в Севастополе отменяют систему QR-кодов при покупке топлива: бензин снова будет продаваться свободно, при наличии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
На АЗС «ТЭС» можно будет купить три вида топлива: АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 руб. за л. Лимит — 30 л. Премиальные марки отпускают без ограничений. При заправке в канистры действует лимит до 20 л.
На АЗС «АТАН» топливо будет продаваться по субсидированной цене — не выше 100 руб. за л. На этих станциях будет доступен АИ-95. Лимит — 20 л, заправка в канистры запрещена. Список станций опубликуют в аккаунте правительства города.
Михаил Развожаев отметил, что работа по стабилизации ситуации с топливом и обеспечению бесперебойных поставок в город продолжается. Ситуация остается на его личном контроле.