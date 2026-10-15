Экс-таможенника в Петербурге осудили на 16 лет за незаконные валютные операции

Помимо господина Кузнецова, двое фигурантов получили 14 и 14,5 года колонии строгого режима и штрафы по 2 млн руб. Еще троих приговорили к срокам от 8,5 до девяти лет со штрафами по 600 тыс. руб. Одной из осужденных назначили восемь лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб., отсрочив исполнение наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Семь фигурантов получили условные сроки от 5,5 до 7,5 года и штрафы от 300 тыс. до 350 тыс. руб.