Экс-таможенника в Петербурге осудили на 16 лет за незаконные валютные операции
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего сотрудника таможни Дмитрия Кузнецова к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн руб. Его признали организатором преступного сообщества, которое, по материалам дела, провело незаконные валютные операции на 17,84 млрд руб. и получило не менее 401,4 млн руб. комиссионного дохода. Об этом 15 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Всего по делу проходили 15 человек. Им вменяли участие в преступном сообществе, незаконную банковскую деятельность, незаконные валютные операции и легализацию преступных доходов.
По версии обвинения, не позднее апреля 2016 года господин Кузнецов, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни, организовал схему вывода денег за границу. Для этого участники создавали подконтрольные компании, открывали банковские счета и оформляли документы с недостоверными сведениями. Всего на участников схемы и подставных лиц зарегистрировали более 100 коммерческих организаций.
С апреля 2016 года по март 2019-го участники сообщества провели 650 валютных операций в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте товаров. На счета иностранной компании перечислили более €115 млн и $259 тыс. Затем деньги через банки Эстонии переводили другим иностранным организациям и конечным получателям. Переводы оформляли как оплату транспортно-экспедиторских услуг.
По материалам дела, участники брали комиссию не менее 2,25% от суммы перевода. Общий объем операций, квалифицированных судом как незаконная банковская деятельность, составил 17,84 млрд руб., а доход от комиссий — не менее 401,4 млн руб. Кроме того, господину Кузнецову вменили легализацию преступных доходов: для придания деньгам законного вида он внес на личные срочные банковские вклады почти 15,93 млн руб. наличными.
Помимо господина Кузнецова, двое фигурантов получили 14 и 14,5 года колонии строгого режима и штрафы по 2 млн руб. Еще троих приговорили к срокам от 8,5 до девяти лет со штрафами по 600 тыс. руб. Одной из осужденных назначили восемь лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб., отсрочив исполнение наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Семь фигурантов получили условные сроки от 5,5 до 7,5 года и штрафы от 300 тыс. до 350 тыс. руб.
Один из фигурантов, Андрей Бабуров, получил 5,5 года условно. Как сообщила «Ротонда», ранее власти Литвы объявили его в международный розыск по делу о предполагаемой подготовке терактов в Европе. Эти сведения относятся к отдельному расследованию.