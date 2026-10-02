Правительство Белгородской области сложило полномочия
Правительство Белгородской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность губернатора региона Александра Шуваева. В соответствии со ст. 33 Устава Белгородской области, прежние министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.
«Благодарю команду за профессионализм, ответственность и вклад каждого. Впереди большая работа. Продолжаем решать задачи, стоящие перед Белгородчиной»,— написал губернатор в Telegram-канале.
Церемония вступления Александра Шуваева в должность главы региона прошла 2 октября. По ее итогам господин Шуваев заявил, что около 90% состава регионального правительства останется прежним. Недостающих специалистов привлекут из Москвы.
На выборах, которые проходили с 18 по 20 сентября, Александр Шуваев («Единая Россия») победил с 65,97% голосов. Среди участников дистанционного голосования его поддержали 48,96% избирателей.
Сложение полномочий правительства при вступлении нового губернатора — обязательная процедура, предусмотренная федеральным законом и уставом региона. Она запускает обновление кабинета, но сама по себе не означает остановки его работы: исполнительные органы продолжают действовать до формирования нового состава.
Такая конструкция применялась и в Челябинской области в сентябре 2024 года: правительство сложило полномочия перед вступившим в должность губернатором Алексеем Текслером, сохранив возможность работать до утверждения нового состава. Поэтому формальная отставка кабинета и фактическая преемственность управления в этот период происходят одновременно.