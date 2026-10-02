Правительство Белгородской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность губернатора региона Александра Шуваева. В соответствии со ст. 33 Устава Белгородской области, прежние министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

«Благодарю команду за профессионализм, ответственность и вклад каждого. Впереди большая работа. Продолжаем решать задачи, стоящие перед Белгородчиной»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Церемония вступления Александра Шуваева в должность главы региона прошла 2 октября. По ее итогам господин Шуваев заявил, что около 90% состава регионального правительства останется прежним. Недостающих специалистов привлекут из Москвы.

На выборах, которые проходили с 18 по 20 сентября, Александр Шуваев («Единая Россия») победил с 65,97% голосов. Среди участников дистанционного голосования его поддержали 48,96% избирателей.