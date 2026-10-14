Матвиенко вручила Лоренцу удостоверение сенатора от Белгородской области

Александр Лоренц родился в 1969 году в Кокчетавской области Казахской ССР. Окончил Карагандинский государственный университет. В 1996 году начал службу в органах прокуратуры: занимал различные должности в Омской и Ярославской областях, а также в Ставропольском крае. Осенью 2024 года он был утвержден вице-губернатором и руководителем аппарата правительства Белгородской области. В середине октября того же года вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород», вернулся оттуда не позднее января 2025 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024 г.)