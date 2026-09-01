У главы Белгородской области появился заместитель по безопасности

Врио замгубернатора Белгородской области по безопасности назначен Эдуард Петрухин. Он приступил к своим обязанностям накануне. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио заместителя губернатора Белгородской области Эдуард Петрухин

Фото: chechnya.gov.ru Врио заместителя губернатора Белгородской области Эдуард Петрухин

Фото: chechnya.gov.ru

«Уверен, его знания и опыт позволят эффективно решать задачи, стоящие перед приграничным регионом»,— отметил глава региона.

На вчерашнем оперативном совещании господин Петрухин доложил об итогах проведения координационного совещания по обеспечению правопорядка. По его словам, на контроле два важных вопроса: реализация национальных проектов и усиление профилактических мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних.

Как выяснил Fonar.tv, Эдуард Петрухин родился в 1963 году. Окончил юридический институт МВД СССР. В 1992 году он был командиром отряда специального назначения. Участвовал в освобождении заложников во время осетино-ингушского конфликта, боевых действиях в Чечне и контртеррористической операции в Дагестане. У него два боевых ранения и два ордена Мужества. В 2007 году господин Петрухин стал первым заместителем директора ФСИН. В августе 2013 года Владимир Путин своим указом освободил его от должности. В сентябре 2019 года Дмитрий Медведев назначил его заместителем руководителя Росреестра. До этого Эдуард Петрухин занимал должность начальника контрольно-аналитического управления службы. Перед назначением в Белгородскую область был замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области.

18 августа было ликвидировано управление региональной безопасности Белгородской области. Его реорганизовали в одноименное министерство, которое возглавил кадровый военный, участвовавший в отборе в федеральную кадровую программу «Время героев», Алмаз Хазиев.

Алина Морозова