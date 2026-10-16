В Горячем Ключе спрос на аренду загородных домов увеличился на 28%

В регионах с термальными источниками чаще останавливаются в квартирах. Средняя стоимость такой аренды — 3 тыс. руб. за ночь. Бюджетнее всего в Старой Руссе и Ижевске (по 2,6 тыс. руб.), дороже всего — в Кисловодске (4,2 тыс. руб.). Отдых на термальных курортах бронируют заранее: дома — за 28 дней до заезда, квартиры — за 21 день.