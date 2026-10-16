В Горячем Ключе спрос на аренду загородных домов увеличился на 28%
Горячий Ключ вошел в топ направлений для поездок к термальным источникам в октябре-ноябре. Спрос на посуточную аренду загородных домов в городе за год вырос на 28%, а квартир — на 7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Путешествий».
Снять квартиру в Горячем Ключе можно в среднем за 2,7 тыс. руб., загородное жилье — за 11,2 тыс. руб. за ночь. В целом по России бронирования домов в городах рядом с термальными источниками за год выросли на 14,8%.
В подборку вошли Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик и Тюмень, а также Старая Русса, Липецк, Ижевск и Петрозаводск. Заметнее всего выросла популярность Старой Руссы: загородные дома там бронировали на 139% чаще, квартиры — на 19%.
В регионах с термальными источниками чаще останавливаются в квартирах. Средняя стоимость такой аренды — 3 тыс. руб. за ночь. Бюджетнее всего в Старой Руссе и Ижевске (по 2,6 тыс. руб.), дороже всего — в Кисловодске (4,2 тыс. руб.). Отдых на термальных курортах бронируют заранее: дома — за 28 дней до заезда, квартиры — за 21 день.
Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина отметила, что отдых на термальных источниках все чаще становится частью обычной поездки. По ее словам, многие россияне останавливаются не в санатории по путевке, а снимают квартиру или дом рядом с источниками и сами решают, сколько времени уделять оздоровительным процедурам.