Хоккеисты «Лады» впервые победили СКА в матче КХЛ
«Лада» прервала серию из десяти поражений подряд
В четверг, 15 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственную шайбу забил защитник «Лады» Николай Макаров. Тольяттинская команда прервала серию из десяти поражений подряд.
Победа над СКА стала для «Лады» первой в истории КХЛ. В истории лиги СКА побеждал в 21 встрече подряд. В текущем сезоне команды сыграли третий раз. До этого коллектив из Самарской области дважды проиграл в овертайме.
«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков в 16 матчах.