Бывшего сити-менеджера Баймака подозревают в превышении полномочий

Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, в апреле подозреваемый заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. При этом, по версии следствия, глава администрации сообщил бизнесмену «об отсутствии необходимости фактического исполнения договора». «После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, большая часть которой была передана подозреваемому для расходования по своему усмотрению»,— заявили в ведомствах.