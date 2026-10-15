Бывшего сити-менеджера Баймака подозревают в превышении полномочий
По мнению СКР, он получил деньги от предпринимателя
Сибайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Баймака Ирека Хисматуллина. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, в апреле подозреваемый заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. При этом, по версии следствия, глава администрации сообщил бизнесмену «об отсутствии необходимости фактического исполнения договора». «После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, большая часть которой была передана подозреваемому для расходования по своему усмотрению»,— заявили в ведомствах.
Ирек Хисматуллин руководил мэрией Баймака с сентября 2025 по август этого года.