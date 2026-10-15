В Петербурге нашли двух девочек, пропавших во время прогулки в детском саду
В Санкт-Петербурге завершились поиски двух воспитанниц детского сада во Фрунзенском районе. Девочек, которые днем 15 октября покинули территорию дошкольного учреждения во время прогулки, нашли живыми, сообщила «Фонтанка».
Как пишет издание, дети смогли выйти за пределы детского сада через калитку, которая, по предварительной информации, оказалась незакрытой. Пропажу воспитанниц обнаружили в четверг около часа дня.
К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Около 16:00 добровольцы развернули поисковый штаб на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга.
По предварительным данным, девочек обнаружили в соседнем районе. После этого их должны были доставить в отдел полиции.