На Ямале возбудили дело после нападения с ножом на подростка

Инцидент произошел ночью 13 октября. По версии следствия, между обвиняемым и незнакомым ему подростком возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес несовершеннолетнему не менее пяти ударов ножом по различным частям тела. Подростку удалось оказать сопротивление, на помощь ему также пришли очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу санавиацией, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.