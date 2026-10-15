На Ямале возбудили дело после нападения с ножом на подростка
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тазовского района после нападения с ножом на несовершеннолетнего, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел ночью 13 октября. По версии следствия, между обвиняемым и незнакомым ему подростком возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес несовершеннолетнему не менее пяти ударов ножом по различным частям тела. Подростку удалось оказать сопротивление, на помощь ему также пришли очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу санавиацией, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.