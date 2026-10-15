Правительство Дагестана сложило полномочия

До избрания Федор Щукин около пяти месяцев руководил республикой как врио. Президент РФ назначил его на этот пост 4 мая, после того как принял отставку Сергея Меликова. Ранее Федор Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана. В мае он отправил прежний кабинет в отставку и поручил ему работать до формирования нового состава, а Магомеда Рамазанова назначил временно исполняющим обязанности председателя правительства.