Правительство Дагестана сложило полномочия
Правительство Дагестана сложило полномочия перед вновь избранным главой республики Федором Щукиным. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Магомед Рамазанов 15 октября — в день, когда господин Щукин принес присягу и официально вступил в должность.
Документ ссылается на часть шестую статьи 84 Конституции Дагестана и часть первую статьи 25 республиканского закона «О Правительстве Республики Дагестан».
Речь идет о сложении полномочий кабинетом в связи с началом работы нового главы, а не о досрочной отставке правительства по решению Щукина. Теперь ему предстоит сформировать новый состав правительства. Рамазанов возглавлял кабинет с мая, сначала в статусе временно исполняющего обязанности, а затем как председатель правительства.
Федор Щукин получил поддержку Народного собрания 15 октября. За его кандидатуру проголосовали 78 из 87 депутатов; полномочия главы республики он получил на пять лет. На должность также претендовали заместитель председателя парламента Камил Давдиев и депутат Самир Абдулхаликов.
До избрания Федор Щукин около пяти месяцев руководил республикой как врио. Президент РФ назначил его на этот пост 4 мая, после того как принял отставку Сергея Меликова. Ранее Федор Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана. В мае он отправил прежний кабинет в отставку и поручил ему работать до формирования нового состава, а Магомеда Рамазанова назначил временно исполняющим обязанности председателя правительства.
Выборы главы прошли после обновления парламента. 1 октября Народное собрание VIII созыва провело первую сессию. В новом составе — 90 депутатов. По Конституции республики главу региона избирает Народное собрание. Сложение полномочий правительства открыло этап формирования кабинета при избранном руководителе республики.