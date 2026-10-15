Федор Щукин избран главой Дагестана

До назначения Федор Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана. В судебной системе он работал с 2004 года: был мировым судьей, судьей районного суда, председателем Семеновского районного суда и заместителем председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году он стал председателем Верховного суда Дагестана. Биографические сведения опубликованы на официальном сайте главы республики.