Федор Щукин избран главой Дагестана
15 октября Народное собрание Дагестана избрало Федора Щукина главой республики. Голосование прошло в Махачкале на второй сессии парламента VIII созыва. За него проголосовали 78 из 87 принявших участие в процедуре депутатов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В качестве формальных оппонентов выступили вице-спикер Народного собрания Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ Самир Абдулхаликов. Все три кандидатуры парламенту представил президент РФ. Народное собрание Дагестана сообщило о кандидатах и дате голосования; перед сессией региональная телекомпания РГВК «Дагестан» организовала трансляцию заседания.
Федор Щукин руководит республикой с 4 мая в статусе временно исполняющего обязанности главы. В этот день президент РФ отправил в отставку Сергея Меликова и назначил господина Щукина временно исполняющим обязанности до избрания нового руководителя региона. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
До назначения Федор Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана. В судебной системе он работал с 2004 года: был мировым судьей, судьей районного суда, председателем Семеновского районного суда и заместителем председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году он стал председателем Верховного суда Дагестана. Биографические сведения опубликованы на официальном сайте главы республики.
В апреле председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил кандидатуру Федора Щукина на пост главы региона. Согласно официальным материалам, главу республики избирают депутаты Народного собрания из представленных президентом кандидатур.
Парламент VIII созыва насчитывает 90 депутатов. Депутаты избрали его председателем Заура Аскендерова на первой сессии 1 октября. О составе нового созыва и его первой сессии сообщал официальный сайт главы Дагестана.