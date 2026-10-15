Катя Чехова, «Марьино поле» и «Битва моторов»
Куда сходить в Новороссийске 16, 17 и 18 октября
В эту пятницу, субботу и воскресенье в Новороссийске запланированы театральные постановки, концерт электронной музыки и кинопоказы. В программе — спектакль по мотивам русской драматургии, выступление Кати Чеховой и семейный кукольный театр. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск.
17 октября в 19:00 в концерт-холле Familia выступит Катя Чехова. Певица и автор электронной музыки получила известность в середине 2000-х годов благодаря танцевальным композициям, среди которых «Я — робот», «Вторая жизнь» и «Крылья». Ее творчество сочетает электронное звучание, клубные ритмы и мелодичный вокал. Концерт станет возможностью услышать знакомые композиции вживую.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)
16 и 17 октября в 19:00 на камерной сцене Городского дворца культуры покажут спектакль «Марьино поле». Постановка «Живого театра» заявлена в жанре притчи-откровения. Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию и предлагает зрителям погрузиться в драматическую историю, в которой личные переживания героев становятся поводом для размышлений о жизни, памяти и человеческих отношениях.
Стоимость билетов — от 700 руб. (16+).
18 октября в 11:00 и 13:00 в Городском дворце культуры пройдет кукольный спектакль «Такие они, неприятности». Постановка театра кукол «Первосказ» рассказывает о маленьком котенке и щенке, которые знакомятся с окружающим миром, учатся дружить и справляться с трудностями. Через приключения героев юным зрителям рассказывают о доверии, взаимовыручке и умении самостоятельно принимать решения.
Стоимость билетов — от 600 руб. (6+).
В кинотеатрах Новороссийска на выходных продолжается прокат российских премьер и семейных фильмов.
В четырех кинотеатрах — «Мысфильм», «Нептун», «Монитор Goodzone» и «Монитор на Красной площади» — показывают драму «Битва моторов» (12+). Действие фильма разворачивается в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель объединяется с инженером Дмитрием Бондаревым, чтобы создать автомобиль «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать конкурентоспособность машины участием в Ралли Монако. На кону — будущее отечественного автомобильного проекта.
Также во всех четырех кинотеатрах можно посмотреть мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+). Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы, которая, по слухам, ждет его в Африке. Вместе с другом Тупиком он пересекает океан, спасается от хищников и преодолевает испытания. История посвящена дружбе, ответственности и любви, которая не знает расстояний.
В прокате идет семейная сказка «Царевна Несмеяна» (6+). Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему необходимо рассмешить царевну. Однако по мере знакомства с девушкой герой понимает, что за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти испытания и научиться смотреть на мир не только с практической точки зрения.
Любителям фантастики подойдет боевик «Девятая планета» (16+). После несчастного случая автомеханик Дима Хруст начинает вспоминать службу на далекой планете, сражения с чудовищами и девушку Полину, которую когда-то спас. Однако сослуживцы утверждают, что ничего подобного не было. Встретив Полину в реальности, Дима решает выяснить, кто и зачем изменил память людей.
Для поклонников вампирской саги в кинотеатрах «Нептун» и «Мысфильм» показывают «Сумерки. Сага. Новолуние» (18+). После исчезновения Эдварда Белла пытается справиться с разрывом и сближается с Джейкобом Блэком. Но у нового друга есть тайна, которая связывает его с другим сверхъестественным миром. История продолжает романтическую сагу о любви, выборе и противостоянии вампиров и оборотней.
Еще один вариант для семейного похода — мультфильм «Волшебное перо» (6+). Одиннадцатилетняя Провиденс находит перо, способное воплощать в реальность все написанное. Вместе с морской свинкой Пуфик она отправляется в приключение, в ходе которого учится обращаться с необыкновенной силой и понимать последствия собственных желаний.