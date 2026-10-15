Катя Чехова, «Марьино поле» и «Битва моторов»

Также во всех четырех кинотеатрах можно посмотреть мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+). Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы, которая, по слухам, ждет его в Африке. Вместе с другом Тупиком он пересекает океан, спасается от хищников и преодолевает испытания. История посвящена дружбе, ответственности и любви, которая не знает расстояний.