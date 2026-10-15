В Новгородской области родственникам иноагентов запретили работать помощниками депутатов

Ограничения распространяются на родителей, супругов, детей, братьев и сестер иноагентов, а также детей супругов и супругов детей. Кроме того, помощниками депутатов не смогут работать сами люди, признанные иностранными агентами или аффилированными с ними. Ранее соответствующее положение предусматривало ограничения, связанные с родством с депутатом.