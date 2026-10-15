В Новгородской области родственникам иноагентов запретили работать помощниками депутатов
Ограничения распространяются на родителей, супругов, детей, братьев и сестер иноагентов, а также детей супругов и супругов детей
Новгородская областная дума запретила иностранным агентам, а также их родственникам и аффилированным с ними лицам работать помощниками региональных депутатов. Соответствующие поправки приняли 8 октября, следует из постановления областного парламента.
Ограничения распространяются на родителей, супругов, детей, братьев и сестер иноагентов, а также детей супругов и супругов детей. Кроме того, помощниками депутатов не смогут работать сами люди, признанные иностранными агентами или аффилированными с ними. Ранее соответствующее положение предусматривало ограничения, связанные с родством с депутатом.
Инициатором поправок выступил председатель областной думы Юрий Бобрышев. Как указано в пояснительной записке, изменения призваны учитывать публичные интересы законодательного органа и положения федерального законодательства.
Руководитель фракции «Яблока» в областной думе Виктор Шалякин счел решение незаконным и обратился в прокуратуру Новгородской области с просьбой проверить его на соответствие Конституции и федеральному законодательству. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Федеральное законодательство уже ограничивает участие иностранных агентов в политической деятельности. В частности, им запрещено участвовать в выборах.