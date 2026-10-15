Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге будут выявлять земельные нарушения с помощью видеокамер

Администрация Екатеринбурга начнет использовать городскую систему видеонаблюдения для выявления нарушений земельного законодательства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Более трех тыс. камер будут использовать специалисты муниципального земельного контроля для обнаружения самовольно занятых территорий и участков, используемых не по назначению. При выявлении нарушений владельцу или пользователю участка направят предписание об их устранении в установленный срок. Если требование не будет выполнено, нарушителя привлекут к административной ответственности.
«Использование городской системы видеонаблюдения позволит специалистам эффективнее выявлять нарушения и повысить результативность муниципального земельного контроля»,— отметили в мэрии.
Полина Бабинцева