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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области заключили 28,8 тысяч договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья

На территории Самарской области за девять месяцев этого года заключили 28,8 тыс. договоров купли-продажи (ДКП) между физическими лицами на вторичном рынке жилья. Это больше на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В число лидеров по приросту продаж на вторичном рынке год к году вошли Новосибирская область (+32%), Нижегородская область (+29%), Красноярский край (+27%), Татарстан (+25%), Челябинская и Свердловская области (+20%).
В Самарской области в сентябре 2026 года интерес к вторичному жилью вырос на 9% год к году и скорректировался на 5% в сравнении с августом. Больше всего пользователей интересовали двухкомнатные (34%) и однокомнатные квартиры (33%). Следом идут трехкомнатные квартиры (21%), студии (8%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (4%).
В регионе цена 1 кв. м увеличилась на 10% за год, средняя стоимость 1 кв. м составила 116 тыс. руб.
Руфия Кутляева