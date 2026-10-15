В Самарской области заключили 28,8 тысяч договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья

В Самарской области в сентябре 2026 года интерес к вторичному жилью вырос на 9% год к году и скорректировался на 5% в сравнении с августом. Больше всего пользователей интересовали двухкомнатные (34%) и однокомнатные квартиры (33%). Следом идут трехкомнатные квартиры (21%), студии (8%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (4%).