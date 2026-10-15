В Самарской области заключили 28,8 тысяч договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья
На территории Самарской области за девять месяцев этого года заключили 28,8 тыс. договоров купли-продажи (ДКП) между физическими лицами на вторичном рынке жилья. Это больше на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».
В число лидеров по приросту продаж на вторичном рынке год к году вошли Новосибирская область (+32%), Нижегородская область (+29%), Красноярский край (+27%), Татарстан (+25%), Челябинская и Свердловская области (+20%).
В Самарской области в сентябре 2026 года интерес к вторичному жилью вырос на 9% год к году и скорректировался на 5% в сравнении с августом. Больше всего пользователей интересовали двухкомнатные (34%) и однокомнатные квартиры (33%). Следом идут трехкомнатные квартиры (21%), студии (8%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (4%).
В регионе цена 1 кв. м увеличилась на 10% за год, средняя стоимость 1 кв. м составила 116 тыс. руб.