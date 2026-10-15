На Урале руководителя сети детских спортшкол осудили за мошенничество на 8 млн

Суд установил, что Иван Герасимов, возглавляя сеть «Рекорд», позиционировал себя как успешного предпринимателя в сфере детского спорта. Он предлагал инвесторам вложить средства в открытие спортивных школ, однако, как выяснилось, не собирался выполнять обязательства. Действуя через фиктивного индивидуального предпринимателя, он заключал договоры инвестиционного займа. В результате пострадали несколько предпринимателей — в общей сложности они передали обвиняемому более 8 млн руб.