На Урале руководителя сети детских спортшкол осудили за мошенничество на 8 млн
Академический районный суд Екатеринбурга приговорил руководителя сети детских спортивных школ «Рекорд» Ивана Герасимова к четырем годам и шести месяцам принудительных работ по делу о мошенничестве на сумму более 8 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что Иван Герасимов, возглавляя сеть «Рекорд», позиционировал себя как успешного предпринимателя в сфере детского спорта. Он предлагал инвесторам вложить средства в открытие спортивных школ, однако, как выяснилось, не собирался выполнять обязательства. Действуя через фиктивного индивидуального предпринимателя, он заключал договоры инвестиционного займа. В результате пострадали несколько предпринимателей — в общей сложности они передали обвиняемому более 8 млн руб.
Ивана Герасимова признали виновным в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)и двух эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Помимо принудительных работ ему назначили штраф в размере 90 тыс. руб. Также из его заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.