В Самаре суд обязал областные власти выплатить участнику СВО 450 тысяч рублей
Отказ в региональной выплате признан незаконным, решение устояло в апелляции
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск участника специальной военной операции к областному министерству социально-демографической и семейной политики — и признал незаконным отказ ведомства в назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом в четверг сообщила прокуратура региона.
Военнослужащий заключил первый контракт о прохождении военной службы и был направлен в войсковую часть для выполнения задач в зоне СВО. При обращении за мерой соцподдержки он получил отказ по формальным основаниям.
В силу закона рассмотрение дела проходило с обязательным участием прокурора. В суде он дал заключение о необоснованности отказа и выступил за удовлетворение требований истца.
Суд согласился с позицией надзорного ведомства. В своем решении он подчеркнул, что федеральное законодательство не разделяет военнослужащих на категории в зависимости от зачисления в конкретное воинское подразделение: все участники СВО находятся в сходных условиях риска и, следовательно, имеют равные права на меры поддержки.
По итогам разбирательства с министерства взыскана задолженность за девять месяцев — в общей сложности 450 тысяч рублей. Решение Октябрьского районного суда подтвердила апелляционная инстанция. Судебный акт вступил в законную силу.