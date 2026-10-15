В Самаре суд обязал областные власти выплатить участнику СВО 450 тысяч рублей

Суд согласился с позицией надзорного ведомства. В своем решении он подчеркнул, что федеральное законодательство не разделяет военнослужащих на категории в зависимости от зачисления в конкретное воинское подразделение: все участники СВО находятся в сходных условиях риска и, следовательно, имеют равные права на меры поддержки.