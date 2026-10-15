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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородца оштрафовали на 120 тысяч рублей за слежку

Жителя Нижнего Новгорода Кирилла Дементьева приговорили к штрафу 120 тыс. руб. за слежку. Его признали виновным в незаконной покупке спецсредств (ст. 138.1) и собирании сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщили в Канавинском райсуде.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2024 года фигурант прикрепил к кузову автомобиля своей знакомой GPS-трекер, с помощью которого в течение месяца следил за потерпевшей, собирая сведения о ее частной жизни.
Кроме штрафа с подсудимого взыскали 100 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.
Галина Шамберина