На Урале участник СВО взыскал с бывшей жены более 960 тысяч рублей своих выплат

Картой пользовалась и жена, она должна была гасить только коммунальные платежи, но распорядилась деньгами мужа по своему усмотрению. Когда боец вернулся, то подал иск в суд с требованием вернуть средства. В ходе разбирательства выяснилось: с апреля 2023 года супруги уже не состояли в семейных отношениях, хотя официально брак еще не был расторгнут.