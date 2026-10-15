На Урале участник СВО взыскал с бывшей жены более 960 тысяч рублей своих выплат
Режевской городской суд удовлетворил иск участника СВО о взыскании более 960 тыс. руб. с бывшей супруги, которая полгода без его согласия переводила деньги с его банковской карты на свои счета и счета третьих лиц.
По данным пресс-службы судов Свердловской области, весной 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал добровольцем на СВО. Ему на карту приходили деньги — содержание и специальные выплаты.
Картой пользовалась и жена, она должна была гасить только коммунальные платежи, но распорядилась деньгами мужа по своему усмотрению. Когда боец вернулся, то подал иск в суд с требованием вернуть средства. В ходе разбирательства выяснилось: с апреля 2023 года супруги уже не состояли в семейных отношениях, хотя официально брак еще не был расторгнут.
Суд пояснил, что ежемесячная выплата участнику СВО — это не общие деньги семьи, а личные средства бойца. Она имеет целевое назначение, поэтому не является совместно нажитым имуществом и не делится при разводе. Суд установил, что женщина распоряжалась деньгами мужа без всяких на то оснований — без доверенности, без договора дарения, поэтому она должна их вернуть. Помимо возврата денег ее обязали выплатить участнику СВО компенсацию морального вреда и покрыть судебные расходы.