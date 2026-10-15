В Оренбурге суд изберет меру пресечения обвиняемой в убийстве медсестры
Следствие предполагает, что после преступления она пыталась покончить с собой, но ее спасли медики.
Промышленный районный суд Оренбургской области изберет меру пресечения 53-летней женщине, обвиняемой в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.
Ранее в региональном СУ СКР сообщили, что задержанной 53-летней фигурантке дела предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). 9 октября, в день, когда Венеру Юлдашеву видели последний раз, фигурантка находилась с ней на территории частного дома. В ходе конфликта из-за денег женщина нанесла множество ударов коллеге, а после этого задушила жертву фрагментом ткани и спрятала тело в погребе дома. Затем она скрылась с места происшествия с похищенными деньгами.
Спустя два дня после убийства женщина самостоятельно нанесла себе ножевые ранения. Следствие допускает, что обвиняемая пыталась покончить с собой. Но после проведенной операции врачам все же удалось спасти обвиняемую.