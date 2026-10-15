Следователи предъявили обвинение предполагаемой убийце медсестры из Оренбурга
Силовики считают, что фигурантка дела совершила преступление из-за денег, а затем ранила себя ножом
СУ СКР по Оренбургской области сообщило, что подозреваемой в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой накануне было предъявлено обвинение. 53-летней жительнице Оренбурга инкриминируется п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи установили, что задержанная 9 октября, в день пропажи Венеры Юлдашевой, вступила с ней в конфликт ради хищения денег. Фигурантка нанесла медсестре множество ударов, после чего задушила фрагментом ткани. Тело потерпевшей она оставила в погребе частного дома на ул. Невельской, после чего скрылась, забрав с собой деньги.
По информации «Ъ-Волга», спустя два дня после убийства женщина решила ранить себя ножом. После этого ее госпитализировали.
На данный момент правоохранители собирают необходимые доказательства. В ближайшее время женщине будут избирать меру пресечения.