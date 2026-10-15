Следователи предъявили обвинение предполагаемой убийце медсестры из Оренбурга

Следователи установили, что задержанная 9 октября, в день пропажи Венеры Юлдашевой, вступила с ней в конфликт ради хищения денег. Фигурантка нанесла медсестре множество ударов, после чего задушила фрагментом ткани. Тело потерпевшей она оставила в погребе частного дома на ул. Невельской, после чего скрылась, забрав с собой деньги.