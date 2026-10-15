«Кордиант» запустил две новые сборочные линии на ЯШЗ
Холдинг «Кордиант» ввел в опытную эксплуатацию две новые сборочные линии легковых шин на Ярославском шинном заводе. Они рассчитаны на выпуск шин с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Совокупные инвестиции холдинга в несколько проектов модернизации предприятия превысили 9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.
Новые линии запустили в опытную эксплуатацию в сентябре 2026 года. В октябре на предприятии продолжаются пусконаладочные работы перед переходом к промышленной эксплуатации. Оборудование оснащено системой непрерывного контроля качества. По данным компании, пробная партия зимних шин Cordiant Winter Drive 2 типоразмера 215/65 R16 подтвердила соответствие требованиям качества.
Модернизация затронула и производство грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин. В 2025–2026 годах на предприятии установили новую линию резиносмешения и автоматическую линию развески химикатов. Кроме того, завод получил лабораторное оборудование для испытания кордных нитей, которое, по данным холдинга, позволит вдвое сократить время таких испытаний.
По данным «Кордианта», холдинг располагает пятью производственными площадками в России, а его совокупная производственная мощность превышает 14 млн шин в год.