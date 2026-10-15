«Кордиант» запустил две новые сборочные линии на ЯШЗ

Холдинг «Кордиант» ввел в опытную эксплуатацию две новые сборочные линии легковых шин на Ярославском шинном заводе. Они рассчитаны на выпуск шин с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Совокупные инвестиции холдинга в несколько проектов модернизации предприятия превысили 9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.