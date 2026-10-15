Сотрудники «Медлаб-НН» получили условные сроки за мошенничество с грантом

Руководитель и технический специалист ООО «Медлаб-НН» получили по три года условного срока за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с грантом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.