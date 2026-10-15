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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Приволжье

Сотрудники «Медлаб-НН» получили условные сроки за мошенничество с грантом

Руководитель и технический специалист ООО «Медлаб-НН» получили по три года условного срока за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с грантом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2021 году фигуранты получили 5 млн руб. на разработку комплекса для диагностики меланомы кожи.
Как установил суд, исполнять обязательства они не намеревались, представили фиктивные финансовые отчеты, а также документы о сотрудниках и расходах.
Подсудимые признали вину и возместили бюджету 5 млн ущерба.
Галина Шамберина